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Глава МИД Ирана призвал Россию активизировать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

Иран Материалы 19 ноября 2023 23:55 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана призвал Россию активизировать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Главы МИД Ирана и России, Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили по телефону последние события в зоне палестино-израильского конфликта, передает Trend.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал Москву играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке.

В ходе разговора министры указали на необходимость прекращения огня как палестинской, так и израильской стороной, а также оказания помощи мирному населению.

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