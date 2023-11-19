Глава МИД Ирана призвал Россию активизировать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Ирана и России, Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили по телефону последние события в зоне палестино-израильского конфликта, передает Trend.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым призвал Москву играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке.

В ходе разговора министры указали на необходимость прекращения огня как палестинской, так и израильской стороной, а также оказания помощи мирному населению.