В Иране уточнили число жертв взрывов в Кермане

БАКУ/Trend/ - В результате вчерашних взрывов в иранской провинции Керман погибли 84 человека.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал глава МВД ИРИ Ахмад Вахиди.

"За последние несколько часов пострадавшим в результате этого происшествия было проведено 119 операций. По данным судебной медицины, число погибших в результате этого происшествия на сегодняшний день составляет 84 человека. К сожалению, некоторые из пострадавших госпитализированы в отделения интенсивной терапии и находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

Отметим, что 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.