Взрывы в Иране устроили террористы-смертники

БАКУ /Trend/ - Взрывные устройства около кладбища в иранской провинции Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани, были приведены в действие террористами-смертниками. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на источник, передает Trend.

По данным источника, это стало очевидным после тщательного изучения места преступления и записей камер видеонаблюдения.

Отметим, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кермане.

3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли 84 человека.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.