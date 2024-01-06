В Иране прогремел взрыв

БАКУ /Trend/ - Возле озера Бахтеган, недалеко от города Шираз на юге Ирана, прогремел взрыв, передает Trend.

Начальник управления кризисными ситуациями Ирана, Гуламреза Гулами, подтвердил, что в Ширазе был слышен мощный взрыв.

Гулами отверг утверждения о том, что взрыв был вызван крушением самолета или вертолета в этом регионе.

«Причина взрыва неизвестна, но, согласно данным аэропорта Шираза, в регионе не зафиксировано крушение пассажирского самолета или вертолета. По факту взрыва ведется расследование», - заявил Гулами.