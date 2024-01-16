КСИР заявил, что атаковал объекты в Эрбиле в ответ на недавние теракты в Иране

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о том, что атаки, направленные на несколько объектов в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана (автономного региона на севере Ирака), являются ответом на недавние теракты, совершенные на иранской территории, передает Trend.

"КСИР подверг бомбардировке несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты в Иране", - говорится в заявлении КСИР.

Отметим, что сегодня КСИР нанес удары баллистическими ракетами по американской авиабазе Харир и международному аэропорту Эрбиль в Ираке. Несколько взрывов прогремело также возле консульства США.