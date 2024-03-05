Экспорт стали из Ирана увеличился на 20%

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей стали Ирана опубликовала статистику по объему экспорта стали, передает Trend.

За 11 месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2023 года) объем экспорта стали увеличился на 20% (1,2 миллиарда долларов) и составил 27 миллионов тонн (увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Объем экспорта арматуры увеличился на 5,8% при пятипроцентном падении ее экспортной стоимости ($70 млн снижение стоимости экспорта арматуры).