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Экспорт стали из Ирана увеличился на 20%

Иран Материалы 5 марта 2024 04:22 (UTC +04:00)
Экспорт стали из Ирана увеличился на 20%

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей стали Ирана опубликовала статистику по объему экспорта стали, передает Trend.

За 11 месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2023 года) объем экспорта стали увеличился на 20% (1,2 миллиарда долларов) и составил 27 миллионов тонн (увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Объем экспорта арматуры увеличился на 5,8% при пятипроцентном падении ее экспортной стоимости ($70 млн снижение стоимости экспорта арматуры).

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