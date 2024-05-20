Установлено новое место, где вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

БАКУ /Trend/ - Установлено новое место, где совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси из Худаферина в Тебриз.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхусейн Куливанд.

По его словам, на основании полученной информации поисково-оперативные группы обыскивают местность. Поисковые операции проводились в наиболее вероятных районах.

Куливанд сообщил, что погодные условия неблагоприятные. Погода туманная, идет дождь.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.