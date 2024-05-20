Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнования Высшему духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета.

Как передает в понедельник Trend, в письме отмечается, что Ибрахим Раиси внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном.

Шавкат Мирзиёев выразил искреннее сочувствие и поддержку дружественному народу Ирана, родным и близким погибших.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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