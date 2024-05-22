В Тегеране прошла церемония прощания с Президентом Ирана с участием иностранных официальных лиц (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В Тегеране завершилась церемония прощания с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами страны, погибшими в результате крушения вертолета.

Как сообщает в среду Trend, в церемонии прощания приняли участие президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, заместители министров, председатели парламентов, специальные представители различных стран, официальные лица региональных и международных организаций.

В церемонии приняли участие 68 высокопоставленных официальных лиц.

Официальные лица зарубежных стран выразили соболезнования исполняющему обязанности Президента Ирана Мохаммаду Мохберу и исполняющему обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани в связи с гибелью Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

16:10

БАКУ /Trend/ - В Тегеране проходит церемония прощания с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами страны, погибшими в результате крушения вертолета.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на иранские СМИ, в церемонии прощания принимают участие около 60 делегаций.

Делегации возглавляют главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел и другие официальные лица.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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