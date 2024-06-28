В Иране начались президентские выборы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:00 по местному времени в Иране начались внеочередные президентские выборы.
Как сообщает Trend, на президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют 61 452 321 избиратель.
За пост президента будут бороться 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.
Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.
Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.