Первый вице-президент Ирана принял участие в голосовании на внеочередных президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности президента Ирана Первый вице-президент Мухаммед Мохбер проголосовал на проходящих сегодня внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в пятницу Trend, Мухаммед Мохбер принял участие в голосовании на избирательном участке, созданном в министерстве внутренних дел Ирана в Тегеране.

Мохбер заявил журналистам, что основной задачей правительства является защита голосов избирателей, а также, что ожидается активное участие граждан Ирана в этом голосовании.

Отметим, что сегодня в Иране проходят внеочередные президентские выборы. Выборы стартовали в 08:00 по местному времени. Продолжительность выборов составляет 10 часов, и, если министерство внутренних дел сочтет необходимым, время выборов может быть продлено.

За пост президента борются 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.

В связи с президентскими выборами в Иране было создано 58 640 округов внутри страны и 344 за ее пределами. В голосовании могут принять участие 61 452 321 избиратель.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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