Вырос объем экспорта ненефтяной продукции через таможню северо-западной иранской провинции

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) объем экспорта ненефтяной продукции через таможню Махабад провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана удвоился по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023-19 марта 2024).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор таможенного управления Махабад Ахмед Ахмеди.

По его словам, в прошлом иранском году через таможню Махабад было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 42 миллиона долларов, а в позапрошлом году - на сумму 21 миллион долларов.

Ахмеди отметил, что в основном через таможню Махабад экспортируются нефтехимическая продукция, ковры и другие товары в соседние страны.

Добавим, что в прошлом иранском году через таможни иранской провинции Западный Азербайджан было экспортировано 3,3 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму 2,01 миллиарда долларов.