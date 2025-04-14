Иран может раскрыть новые возможности через переговоры с США - советник президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран может получить значительные возможности в различных областях, ведя переговоры с США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила местным СМИ советник президента Ирана по экономическому сотрудничеству Масума Агапур Алишахи.

По ее словам, одной из ключевых целей переговоров с США является высвобождение заблокированных в зарубежных странах средств Ирана. Эти средства могут сыграть важную роль в развитии инфраструктуры страны в текущих условиях.

Алишахи отметила, что вторым важным моментом является снятие санкций, наложенных на Иран. Это может существенно улучшить экономическую ситуацию в стране и ускорить ее развитие в краткосрочной перспективе.

"В настоящее время Иран и США находятся на таком этапе, когда обе стороны ведут диалог с уважением и логикой. Это очень важный момент. В условиях напряженности диалог не может быть сформирован. Это можно считать одним из лучших достижений Ирана", - добавила она.

Напомним, что 12 апреля в столице Омана Маскате состоялись косвенные переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана под руководством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Аракчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткофа. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения. Следующий раунд переговоров назначен на 19 апреля.

Добавим, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

Напомним, что в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

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