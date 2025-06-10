В рамках коридора "Север-Юг" увеличатся грузоперевозки через ПП "Астара"

БАКУ /Trend/ - С вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Решт–Астара в провинции Гилян на севере Ирана существенно возрастет грузоперевозочная активность через пограничный пункт "Астара" в рамках Международного транспортного коридора "Север–Юг".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил губернатор провинции Гилян на Севере Ирана Хади Хагшунас на встрече с новым послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

По его словам, в настоящее время по Астаринской железнодорожной линии в страну ежедневно прибывают 35 вагонов. После операций по разгрузке и погрузке вагоны возвращаются обратно.

Иранский губернатор заявил, что Астара обладает потенциалом стать логистическим и транзитным узлом в регионе. Для этого необходимо развивать инфраструктуру в области таможни, терминалов, складов и транспорта.

Напомним, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". Цель соглашения - сократить сроки доставки грузов из Индии в Россию и далее в Северную и Западную Европу с более чем шести недель до примерно трех. Соглашение ратифицировали также Азербайджан, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Таджикистан, Турция, Украина и другие страны.

Для соединения Азербайджанских железных дорог с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Добавим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет усовершенствован, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги 1,6 миллиарда евро.

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