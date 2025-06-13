Гутерриш осудил израильские атаки на ядерные объекты в Иране

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке, заявил заместитель его пресс-секретаря Фархан Хак, передает Trend.

"Он особенно обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, когда между Ираном и Соединёнными Штатами продолжаются переговоры о статусе иранской ядерной программы.

Генеральный секретарь напоминает, что государства-члены ООН обязаны действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Он призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и избежать дальнейшей эскалации конфликта, которую регион вряд ли сможет выдержать", - говорится в заявлении.

Отметим, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что иранские ядерные объекты в Исфахане и Бушере не пострадали. Однако объект в Натанзе оказался среди целей израильских ударов.

"В Натанзе не зафиксировано повышения уровня радиации", - сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Министр обороны Исраэль Кац объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране.