Иран призвал провести внеочередное заседание Совета безопасности ООН

БАКУ /Trend/ - Постоянное представительство Ирана при ООН требует созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН (СБ ООН) в связи с атакой Израиля на Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в письме постоянного представительства Ирана при ООН, адресованном СБ ООН.

Отмечается, что СБ должен незамедлительно провести заседание и продемонстрировать решительную позицию, осуждающую атаку со стороны Израиля.

В письме говорится, что Израиль незаконно нанес авиаудары по иранским ядерным объектам, военным и невоенным объектам. Это явное нарушение Устава ООН и норм международного права и угрожает международному и региональному миру.

"Один из воздушных ударов Израиля был нанесён по ядерному объекту в Натанзе, находящемуся под контролем МАГАТЭ. Нападение на такие объекты не только ставит под угрозу жизни мирных жителей, но и приводит к риску радиационного заражения и другим чрезвычайно опасным последствиям в регионе. Умышленное нападение на ядерные объекты является явным нарушением Конвенции о физической защите ядерного материала",- отмечается в письме.

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