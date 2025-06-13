В Иране продолжаются спасательные работы на более чем 60 обстрелянных объектах

БАКУ /Trend/ - В Иране ведутся работы по оказанию помощи и спасению на более чем 60 объектах, подвергшихся обстрелу.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Комитета по чрезвычайным ситуациям Ирана, созданного в Обществе Красного Полумесяца.

Сообщается, что в зонах поражения оказывается помощь раненым и пострадавшим.

Отметим, что 13 июня в результате израильского военного авиаудара по Ирану погибло множество военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

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