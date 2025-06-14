Иран подтвердил гибель еще одного генерала КСИР в результате авиаударов Израиля

БАКУ /Trend/ - Замначальник отдела разведки Воздушно-космических сил Ирана, генерал Хосров Хассани погиб в результате израильских авиаударов по Ирану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Департамент по связям с общественностью КСИР.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.