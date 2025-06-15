Иран нанес ракетные удары по Израилю (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Иранские вооруженные силы нанесли новые ракетные удары по Израилю, передает Trend.

Согласно информации, запуск баллистических ракет был осуществлен из Тегерана.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.