Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Иран нанес ракетные удары по Израилю (ВИДЕО)

Иран Материалы 15 июня 2025 00:43 (UTC +04:00)
Иран нанес ракетные удары по Израилю (ВИДЕО)
Фото: Кадр из видео

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Иранские вооруженные силы нанесли новые ракетные удары по Израилю, передает Trend.

Согласно информации, запуск баллистических ракет был осуществлен из Тегерана.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.

Лента

Лента новостей

Читать все новости