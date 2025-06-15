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В Тегеране произошли сильные взрывы (ВИДЕО)

Иран Материалы 15 июня 2025 01:11 (UTC +04:00)
В Тегеране произошли сильные взрывы (ВИДЕО)
Фото: Кадр из видео

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - В результате авиаударов Израиля в Тегеране произошло несколько сильных взрывов, передает Trend.

Согласно информации, на северо-западе Тегерана были поражены нефтехранилища, а также отключено электричество.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие лица.

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