Пожар на нефтебазе Шахран под Тегераном взят под контроль — Миннефти Ирана

БАКУ/ Trend/ - Министерство нефти Исламской Республики Иран заявило, что пожар, вспыхнувший на нефтебазе Шахран к югу от Тегерана, удалось взять под контроль.

Как передаёт Trend, об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Пожар на нефтебазе и топливном резервуаре Шахран к югу от Тегерана взят под контроль», — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что черный дым будет оставаться над районом до тех пор, пока топливо в резервуарах полностью не выгорит, однако угрозы для населения нет.