Иран готов прекратить удары по Израилю при условии прекращения военных действий со стороны Тель-Авива — глава МИД

БАКУ / Trend / – Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов остановить ракетные удары по Израилю в случае прекращения военных действий со стороны Тель-Авива.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Арагчи отметил, что недавние действия Израиля направлены на срыв ядерных переговоров, и выразил сожаление в связи с поддержкой этих шагов со стороны США. При этом министр усомнился в заявлениях Вашингтона о непричастности к ударам.

В то же время глава МИД подчеркнул готовность Ирана подписать международное соглашение, гарантирующее, что страна не будет обладать ядерным оружием.