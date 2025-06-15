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Иран готов прекратить удары по Израилю при условии прекращения военных действий со стороны Тель-Авива — глава МИД

Иран Материалы 15 июня 2025 11:55 (UTC +04:00)
Иран готов прекратить удары по Израилю при условии прекращения военных действий со стороны Тель-Авива — глава МИД
Фото: Seyyed Abbas Araghchi / X

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ / Trend / – Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов остановить ракетные удары по Израилю в случае прекращения военных действий со стороны Тель-Авива.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Арагчи отметил, что недавние действия Израиля направлены на срыв ядерных переговоров, и выразил сожаление в связи с поддержкой этих шагов со стороны США. При этом министр усомнился в заявлениях Вашингтона о непричастности к ударам.

В то же время глава МИД подчеркнул готовность Ирана подписать международное соглашение, гарантирующее, что страна не будет обладать ядерным оружием.

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