Атака против ядерной программы, одобренной резолюцией ООН, не может быть оправдана - Бегаи

БАКУ /Trend/ - Атака против ядерной программы, одобренной резолюцией ООН, не может быть оправдана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил 16 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на брифинге в Тегеране.

По его словам, ядерная программа Ирана - единственная, легитимность которой была подтверждена резолюцией в рамках статьи 7 Устава ООН, и именно такая мирная программа подверглась атаке со стороны обладающего ядерным оружием Израиля, что представляет собой опасный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и международному праву.

Бегаи заявил, что в нынешней ситуации естественным ожиданием Ирана от европейских стран, особенно Великобритании, Франции и Германии, является прекращение израильской агрессии и открытое осуждение удара по иранским ядерным объектам, в частности по ядерному объекту в Натанзе.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!