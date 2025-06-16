Вопрос о продолжении участия Ирана в ДНЯО должен быть рассмотрен соответствующими органами - МИД

БАКУ /Trend/ - Вопрос о том, остается ли Иран участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должен быть изучен соответствующими инстанциями.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 16 июня на брифинге в Тегеране заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, Иран осознает свои обязательства по ДНЯО и считает, что ни одна сторона в Западной Азии не должна обладать ядерным оружием, поэтому Иран выступает за отсутствие оружия массового уничтожения в регионе.

Бегаи заявил, что Иран считает запрещённым любое оружие массового уничтожения, включая ядерное оружие.

Добавим, что депутат иранского парламента Мехди Кучекзаде подготовил проект о выходе Ирана из ДНЯО. Данный проект в настоящее время проходит проверку в парламентском аудиторском учреждении. После проверки проект должен быть подписан депутатами для внесения в повестку дня парламента.

Отметим, что в последнем отчёте МАГАТЭ говорится, что по состоянию на 17 мая 2024 года объем урана, обогащённого до 60 процентов, в Иране составил 408,6 килограмма, что на 133,8 килограмма больше по сравнению с февральским отчетом. В отчете указано, что обогащение до этого уровня является коротким техническим шагом к уровню обогащения в 90 процентов. Агентство призвало Иран к полному и эффективному сотрудничеству.

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