МАГАТЭ о повреждениях на иранском ядерном объекте в Исфахане

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что недавние атаки на ядерные объекты в Иране не привели к утечке радиации за пределы этих объектов, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих МАГАТЭ, передает Trend.

"На площадках завода по обогащению топлива в Фордо и строящегося тяжеловодного реактора в Араке повреждений не обнаружено", — отметил Гросси. Он добавил, что атомная электростанция в Бушере и исследовательский реактор в Тегеране также не пострадали от недавних ударов.

Однако на ядерном объекте в Исфахане был нанесен ущерб. "В результате пятничной атаки повреждены четыре здания: Центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, завод по производству топлива для реакторов в Тегеране и завод по переработке металла UF4, который также находился на стадии строительства", — сообщил он.

При этом Гросси подчеркнул, что "уровни радиации за пределами объектов остаются неизменными", как и на площадке в Натанзе, где ранее было подтверждено отсутствие радиологического воздействия на население и окружающую среду. "Уровень радиоактивности за пределами объекта в Натанзе остается нормальным, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия данного инцидента", — сказал он.

Гросси отметил важность прозрачности и обмена информацией в сложившейся ситуации: "Крайне важно, чтобы МАГАТЭ своевременно и регулярно получало техническую информацию об объектах и площадках. Без этих данных невозможно точно оценить радиологическую ситуацию и потенциальное воздействие на людей и окружающую среду, а также оказать необходимую помощь".

Он также признал сотрудничество иранских властей с агентством: "Я подтверждаю обмен информацией и взаимодействие между иранскими властями и МАГАТЭ".

Гросси заверил, что агентство продолжит свое присутствие в Иране: "МАГАТЭ присутствует и продолжит работать в Иране. Инспекции по гарантиям возобновятся, как только условия безопасности это позволят, что соответствует обязательствам Ирана по ДНЯО".