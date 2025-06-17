ПВО Тегерана отражает израильские атаки

БАКУ/ Trend/ - Системы противовоздушной обороны в Тегеране продолжают активно отражать израильские налеты.

Как сообщает Trend работа средств ПВО не прекращается уже более 30 минут.

По сообщениям очевидцев, в небе над иранской столицей слышны частые взрывы. Зенитные установки ведут огонь по низколетящим воздушным целям, которые маневрируют над городом. В то же время высоко в небе продолжают раздаваться громкие взрывы, предположительно от срабатывания ПВО.

Официальные иранские власти пока не дали комментариев по поводу масштабов атаки и возможных последствий. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой.