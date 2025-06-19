Израильские ВВС наносят серию ударов по военным объектам в Тегеране

БАКУ/ Trend/ - Военно-воздушные силы Израиля продолжают серию авиаударов по нескольким военным объектам в столице Ирана — Тегеране, а также в других регионах страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службy Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Напомним, утром 13 июня Израиль нанес военные авиаудары по Ирану. В результате атаки погибли ряд высокопоставленных военных, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери, главнокомандующий КСИР Хоссейн ас-Салами, два старших офицера командования «Анбия ас-Салами» — Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, девять ученых-атомщиков и другие высокопоставленные чиновники.

В тот же день Иран ответил запуском более 150 баллистических ракет и более 100 беспилотников по различным объектам Израиля, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди мирного населения и широкомасштабным разрушениям.