Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года

18 октября 2017 15:25 (UTC+04:00)

Иран поддержит пролонгацию соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти после марта 2018 года, сообщил замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния, выступая на конференции Oil & Money, передает ТАСС.

"Да, поддержим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Иран заинтересован в том, чтобы добычу нефти в стране вели консорциумы российских, европейских и азиатских компаний. Как уточнил министр, Тегеран намерен заключить первые нефтяные контракты нового типа к марту.

"Мы в настоящее время ведем переговоры с 28 международными компаниями по новому типу контракта, - сказал замминистра, выступая на конференции Oil & Money. Он также добавил, что первые контракты должны быть заключены до конца года по иранскому календарю [20 марта 2018 г.]. Работать по таким контрактам, по его словам, заинтересованы шесть крупнейших российских компаний.

По словам Заманиния, до марта 2018 года Иран планирует заключить сделки по проектам Азадеган, Аб Теймур, Мансури и Ядаваран общей производительностью 2 млн баррелей в сутки. "Ими интересуются европейские, российские и азиатские компании. Это очень важные проекты. Их потенциал - 2 млн баррелей в сутки. Я надеюсь, мы сможем финализировать договоренности по ним в ближайшее время - до конца года по иранскому календарю", - уточнил министр.

В течение последних двух лет Иран разрабатывает контракт нового типа - нефтяной контракт Ирана (Iran Petroleum Contract, IPC). Его основное отличие заключается в предоставлении инвесторам возможности владеть долей в проекте и участвовать в разделе продукции. Сроки контракта увеличены до 20-25 лет.

Предварительные соглашения уже подписаны с "Газпромом", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Роснефтью", "Татнефтью" и "Зарубежнефтью".

Azernews Newspaper
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