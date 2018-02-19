Зариф заявил, что договоренности с Россией в банковской сфере скоро реализуются

19 февраля 2018 18:01 (UTC+04:00)

Договоренности Ирана и России по сотрудничеству в банковской сфере должны начать реализовываться в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

"В наших двусторонних отношениях очень хороший прогресс. Мы уверены, что те договоренности, к которым мы пришли по облегчению визитов граждан двух стран и по укреплению банковских связей, в ближайшем будущем перейдут в практическую плоскость", - отметил Зариф.

В августе 2017 года центробанки России и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании. Речь шла о развитии банковской инфраструктуры двустороннего сотрудничества, взаимном открытии корреспондентских счетов кредитными организациями двух стран, развитии расчетов по обслуживанию торговли в национальных валютах, сопряжении национальных систем платежных карт.

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