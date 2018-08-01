Президенту Ирана дали месяц, чтобы отчитаться по экономическим вопросам

1 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

Парламент Ирана дал президенту страны Хасану Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Как сообщает агентство, решение поддержали более четверти членов парламента, что по конституции исламской республики обязывает президента ответить.

"Всего 92 из 290 членов парламента подали ходатайство с требованием к президенту Роухани ответить на вопросы парламента, которое было рассмотрено экономической комиссией; после пересмотра вопроса 80 настояли на своих требованиях",- заявил спикер парламента Али Лариджани.

Лариджани также отметил, что в соответствии с законом страны президент обязан предстать перед парламентом в течение одного месяца после получения вопросов.

По данным агентства, парламент требует от президента отчитаться по вопросам, связанным с многолетней экономической рецессией, продлением санкций в банковской сфере, резким падением национальной валюты по отношению к иностранной, а также с неспособностью правительства контролировать цены товаров и валюты и сократить уровень безработицы.

Наличие проблем в экономике страны ранее признавал президент Ирана Хасан Роухани, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 — начале 2018 года протесты в Иране. Президент говорил и о наличии проблемы безработицы в стране.

Также в течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.

Иранские парламентарии уже требовали от Роухани отставки нескольких министров, отвечающих за экономический круг вопросов развития страны. В администрации президента отмечали, что в правительстве будут произведены изменения.

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