CNPC получила долю Total в иранском газовом проекте "Южный Парс"

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) выкупила долю французского нефтегазового концерна Total в иранском месторождении Южный Парс. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Shana.

Таким образом, по данным агентства, доля CNPC увеличилась на 30% - до 80,1%.

Ранее руководство Total уведомило, что будет вынуждено выйти из иранского проекта "Южный Парс". В заявлении указывалось, что в связи с санкциями США компания не сможет продолжать участвовать в проекте "Южный Парс. Фаза 11" и вынуждена будет прекратить все операции с ним до 4 ноября.

Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн куб. м. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).

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