Глава иранской делегации в ОПЕК: США не смогут остановить экспорт нефти из Ирана

14 сентября 2018 18:08 (UTC+04:00)

США не смогут сократить экспорт иранской нефти до нуля, поскольку на мировом рынке углеводородов нет достаточного количества альтернативных источников для замещения доли Тегерана. Об этом в пятницу в интервью агентству Reuters заявил представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили, передает ТАСС.

"Недостаток предложения не позволит Соединенным Штатам снизить экспорт иранской нефти до нуля, - приводит слова Ардебили агентство. - Нигде нет достаточных [экспортных] объемов".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

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