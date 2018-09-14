Глава иранской делегации в ОПЕК: США не смогут остановить экспорт нефти из Ирана

США не смогут сократить экспорт иранской нефти до нуля, поскольку на мировом рынке углеводородов нет достаточного количества альтернативных источников для замещения доли Тегерана. Об этом в пятницу в интервью агентству Reuters заявил представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили, передает ТАСС.

"Недостаток предложения не позволит Соединенным Штатам снизить экспорт иранской нефти до нуля, - приводит слова Ардебили агентство. - Нигде нет достаточных [экспортных] объемов".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

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