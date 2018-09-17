Иранские компании построят в Сирии заводы стройматериалов

17 сентября 2018 14:51 (UTC+04:00)

Около 180 иранских компаний намерены построить в Сирии заводы стройматериалов для участия в восстановлении страны после разрушительной войны, иранская делегация заявила об этом министру жилищного строительства на встрече в Дамаске, сообщает газета al-Watan со ссылкой на заместителя министра Мохаммада Сейфа, передает РИА Новости.

Сирийская сторона предложила иранской делегации во главе с советником по экономике посольства ИРИ в Дамаске создать совместные производства компаний из Ирана и подведомственных министерству жилищного строительства САР строительных компаний. Особое внимание предлагается уделить восстановлению таких объектов, как жилые дома, плотины, медицинские центры и электростанции.

В ответ на предложение иранских компаний построить заводы стройматериалов в Сирии министр предложил разместить их в индустриальных городках в стране. Конкретные места будут определены после того, как иранская сторона представит свои требования по необходимой инфраструктуре.

Восстановление Сирии после кризиса выходит сейчас на первый план. Глава МИД Сирии Валид Муаллем ранее заявил, что порядка 75% инфраструктуры страны разрушено в результате войны, при этом государство уже начало программы по ее восстановлению.

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