Иран выступит против перераспределения квот в ОПЕК+

20 сентября 2018 12:49 (UTC+04:00)

Иран не поддержит решение ОПЕК+ о перераспределении квот внутри альянса на предстоящем заседании министерского комитета в Алжире и обещает наложить на него вето, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра нефти страны Бижана Намдара Зангане, передает ТАСС.

Министр заявил, что ряд членов ОПЕК+ нарастили добычу нефти больше полагаемых им квот. Он также добавил, что "$80 за баррель - это приемлемая цена".

Ранее минэнерго Азербайджана подтвердило, что 23 сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ будет рассматриваться вопрос о перераспределении квот в рамках решения о восстановлении добычи.

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