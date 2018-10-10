Лондон продолжает свои торговые отношения с Тегераном в рамках СВПД

Посол Великобритании в Тегеране заявил, что Лондон поддерживает сохранение соглашения с Ираном по атому, и сообщил, что европейцы разрабатывают банковскую систему для решения проблем связи с Ираном. Об этом в среду передает ИРНА.

Роберт Макайр на встрече с экономическими активистами торговой палаты Йазда сказал, что присутствие нескольких атташе и консульства британского посольства отражает решимость Лондона развивать отношения с Ираном, в частности, в этой провинции.



"Разработка новой банковской системы Европой для связи с Ираном непростая работа, и поэтому над ней работает группа экспертов. После её завершения эта система сможет не только помочь Европе связаться с Ираном, но и помочь другим странам в торговле с Тегераном", добавил британский посол.



Далее он указал на совместную торговую палату с Ираном, и пояснил: "Мы полностью привержены развитию торговой и экономической деятельности, и надеемся, что сможем планировать будущее в отношении этого сотруничества и выступать с новыми предложениями."



"Несмотря на плохой политический фон в отношениях между двумя странами, мы хотели бы видеть развитие торговых связей между Ираном и Великобританией. В настоящее время у британской стороны есть большой стимул", отметил он.



Роберт Макайр после посещения различных районов Йазда сказал, что расширение отношений промышленных компаний Йазда с английскими компаниями могло бы стать основой для расширения связей в будущем.



Председатель торговой палаты Йазда Мохаммад-Реза Куми также в свою очередь заявил: "Учитывая возможности провинции Йазда в различных областях, Великобритания и европейские страны должны помочь Ирану извлечь выгоды из СВПД."



"Торговая палата Ирана намного активнее работала раньше, а провинция Йазд с её высоким потенциалом может помочь в развитии экономических связей с Великобританией", добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.