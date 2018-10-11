Иран является ведущим экспортером розовой воды в мире, заявил глава Союза производителей розовой воды и травяных эссенций в Кашане, в центральном Иране, передают в четверг газета ИРАН.

Реза Навваби сказал, что Иран экспортирует розовую воду в 30 стран мира, главным образом в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн.

ОАЭ импортируют розовую воду оптом, затем переупаковывают и экспортируют продукт для обеспечения более эффективной и прибыльной торговли, добавил он.

Навваби отметил, что, несмотря на усилия по внедрению этого продукта в мире, розовая вода не пользуется большим спросом, поскольку многие страны не знают о возможностях ее использования в отличие от розовой эссенции, которая хорошо известна и широко используется в парфюмерной промышленности Болгарии и Турции.

Он добавил, что Китай начал импортировать розовую воду из Ирана два года назад вместе с Кореей, которая использует успокаивающий и освежающий эффект этого продукта в саунах, и в Германию, которая недавно импортировала его.

Он отметил, что Иран произвел 30 000 тонн розовой воды в Кашане в течение прошлого 1396 года (до 20 марта 2018 года), и ожидается, что этот показатель достигнет 33 000 тонн.

Навваби далее сказал, что страна экспортировала 4300 тонн розовой воды и 35 000 тонн растительной эссенции в течение одного года.

В настоящее время 75 процентов розовой воды производится в 730 традиционных мастерских и на 68 заводах в Кашане, а также в соседних городах Камсар, Неясар и Базрак.

Кроме того, в Кашане производится 80 видов растительных эссенций. Навваби отметил, что они используются для лечения многих видов заболеваний, таких как диабет, расстройство почек, болезни сердца, ожирение и депрессия.

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