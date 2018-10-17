Узбекистан намерен расширить деловые и туристические связи с Ираном

17 октября 2018 11:34 (UTC+04:00)

Узбекистан преисполнен решимости установить деловые, экономические и туристические связи с Ираном, как заявил посол Узбекестана в Тегеране, передает в среду ИРНА.

Посол Узбекистана в Тегеране Баходир Абдуллаев в понедельник на встрече с губернатором иранской провинции Маркази сообщил, что 117 производственных и промышленных предприятий активно работают с иранскими инвестициями в Узбекистане, большая часть которых принадлежат ремесленникам и безнесменам провинции Маркази.

"Узбекистан и Иран помимо соседства имеют много общих культурных интересов, которые должны пойти на пользу двух стран", подчеркнул он.

"Обладая мощной экономической и культурной инфраструктурой, провинция Маркази является одной из первых провинций, имеющих экономические и коммерческие отношения с Узбекистаном, и их следует целенаправленно укреплять", добавил он.

Абдуллаев также отметил, что в целях увеличения потока туристов в Узбекистан облегчена выдача виз для 120 стран, и для граждан ещё нескольких стран визы отменены.

Губернатор провинции Маркази Сейед Али Агазаде также заявил, что Узбекистан рассматривается как лучший путь для установления связей между ИРИ и странами Центральной Азии с точки зрения географического положения.

"Принимая во внимание историю сотрудничества двух стран, необходимо увеличить экономический и туристический обмен с помощью должностных лица Тегерана и Ташкента", подчеркнул он.

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