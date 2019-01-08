Объем стального экспорта Ирана достиг 3,2 млрд долларов

8 января 2019 11:17 (UTC+04:00)

Председатель дирекции Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) Ходадад Гарибпур заявил, что за последние 8 месяцев объем экспорта стали достиг 3,2 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Гарибпур вчера на национальной выставке по стали в Тегеране отметил, что будет достигнута производственная мощность в 33 млн тонн стали.

"К 2026 году Иран достигнет мощности в 55 млн тонн сырой стали, из которой будет экспортировано 15-20 млн тонн", добавил он.

За последние 8 месяцев объем производства сырой стали достиг 16 млн 640 тыс. тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году за 8 месяцев было произведено 14 млн. 169 тыс. тонн сырой стали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Совбезе Ирана рассказали о попытках США возобновить переговоры по ядерной программе
Ядерная программа 7 января 17:27
Арестованы граждане Ирана при попытке ввоза наркотиков в Азербайджан (ФОТО)
Происшествия 7 января 16:34
Тегеран и Нью-Дели настроены на развитие отношений
Политика 7 января 15:45
Азербайджан может наладить поставки солнечных панелей в Германию
Энергетика 7 января 12:53
В Иране более 30 человек обратились в больницу после землетрясения
Общество 6 января 21:22
На ирано-иракской границе произошло землетрясение
Общество 6 января 19:07
Лента новостей
В 2018 году объем пассажирских авиаперевозок в Турции увеличился почти на 9%
Бизнес 11:32
Облегчающая вашу жизнь технология - в "Hünər Qüllələri" (ВИДЕО)
Общество 11:30
В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта
Беларусь 11:13
В Индии началась общенациональная забастовка
Другие страны 11:08
События в Караганде: Армения пожинает то, что посеяла
Казахстан 11:05
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер
Китай 11:02
Азербайджанский паспорт усилил свои позиции в глобальном индексе
Бизнес 11:00
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать сирийскую территорию близ границы с Турцией
Россия 10:46
Южная Корея приветствует визит Ким Чен Ына в Китай
Другие страны 10:39