Объем стального экспорта Ирана достиг 3,2 млрд долларов

Председатель дирекции Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) Ходадад Гарибпур заявил, что за последние 8 месяцев объем экспорта стали достиг 3,2 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Гарибпур вчера на национальной выставке по стали в Тегеране отметил, что будет достигнута производственная мощность в 33 млн тонн стали.

"К 2026 году Иран достигнет мощности в 55 млн тонн сырой стали, из которой будет экспортировано 15-20 млн тонн", добавил он.

За последние 8 месяцев объем производства сырой стали достиг 16 млн 640 тыс. тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году за 8 месяцев было произведено 14 млн. 169 тыс. тонн сырой стали.

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