СМИ: Южная Корея возобновит импорт нефти из Ирана

10 января 2019 14:27 (UTC+04:00)

Южная Корея решила возобновить импорт нефти из Ирана с конца января или начала февраля, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Генеральный директор и председатель совета директоров компании SK energy заявил, что покупатели нефти страны планируют покупать нефть у Ирана в конце этого месяца или в начале следующего месяца.

«Несмотря на то, что Южная Корея получила шестимесячный срок для закупки нефти у Ирана в ноябре, она не осуществляла импорт из Тегерана, и сейчас она планирует использовать этот срок как можно скорее», добавил он.

«Поскольку Южная Корея, получив разрешение правительства США, ведет переговоры с Ираном об импорте своей сырой нефти из этой страны в конце января или в начале февраля, пришло время для нефтяных операций», продолжил директор.

Согласно сведениям ИРНА, промышленные источники объявили в ноябре, что южнокорейские и японские покупатели нефти планируют начать закупки у Ирана в начале этого года, поэтому Южная Корея решила отгрузить свою первую партию нефти в объеме 200 000 баррелей в сутки.

Южная Корея является третьим по объему покупателем иранской нефти, которая увеличила импорт сырой нефти Ирана на 285% по сравнению с предыдущим годом, прежде чем она была освобождена от санкций со стороны Соединенных Штатов.

США, которые хотели обнулить поставки иранской нефти, отступили от своей политики по отношению к Ирану и согласились позволить 8 странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Тегерана 5 ноября.

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