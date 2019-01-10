Министры нефти Ирана и Ирака сделали акцент на расширении сотрудничества

10 января 2019 14:33 (UTC+04:00)

Министры нефти Ирана и Ирака подчеркнули важность расширения сотрудничества между двумя странами, передает Trend со ссылкой ИРНА.

Министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Зангане прибыл в Багдад в четверг утром с официальным визитом, его приветствовал его иракский коллега Тамер Аль-Гадбан.

Зангане сообщил журналистам в Багдаде о важности и цели поездки в Ирак, заявив, что между двумя странами существует много областей сотрудничества.

Указав на встречи со своим коллегой и другими иракскими официальными лицами, он выразил надежду, что переговоры будут плодотворными.

Аль-Гадбан также выразил надежду, что переговоры между двумя странами будут успешными, подчеркнув общую почву между двумя странами.

Министры нефти Ирана и Ирака подчеркнули, что будут говорить о координации в ОПЕК.

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