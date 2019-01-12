Иран ежегодно поставляет 200 млн. долларов люстр в другие страны

Главный директор кооператива производителей люстр и декоративным светильников Мохаммад Реза Гаре Язи заявил, что люстры на сумму 200 млн. долларов ежегодно поставляются из Ирана, что может быть увеличено в случае сокращения производственных затрат, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Заявил он об этом на кулуарах старта 26-й выставки декоративного и технического освещения.

"Эта индустрия может иметь большое значение для страны в сложившейся ситуации", отметил он, - добавив, что "Иран входит в число первых 5 стран-производителей этого продукта."

"Ирак, Турция, Армения, Азербайджан и Казахстан являются одними из самых важных рынков экспорта люстр из Ирана, кроме того, Иран экспортирует люстры в страны Персидского залива, Саудовскую Аравию, Европейский Союз и страны Восточной Азии", уточнил он.

По данным ИРНА, 26-я специализированная выставка декоративного и технического освещения была открыта в постоянном выставочном комплексе в Тегеране вчера утром и пройдет до 14 января.

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