В иранском парламенте сообщили о продаже 5 млн. баррелей нефти и газовых конденсатов на бирже

Министерство нефти обязано продать как минимум 2 млн. баррелей лёгкой сырой нефти, 2 млн. баррелей тяжёлой нефти и 1 млн. баррелей газового конденсата Южного Парса в следующем месяце, проводя торги поставочным фьючерсом на нефть, как сообщил заместитель председателя комиссии по бюджетным вопросам иранского парламента, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Али Асгар Юсефнежад в понедельник в беседе с ИРНА прокомментировал детали бюджета на 2019 год для всей страны в комиссии, заявив, что члены комиссии обязали министерство нефти продать как минимум 2 млн. баррелей лёгкой сырой нефти, 2 млн. баррелей тяжёлой нефти и 1 млн. баррелей газового конденсата Южного Парса в следующем месяце, проводя торги поставочным фьючерсом на нефть с возможность оплатить в иранских риалах на 100%.

При этом министерство нефти обязано через каждые 3 месяца дать отчёт.

План продажи экспортной нефти через фондовый рынок осуществляется с целью диверсификации методов экспорта нефти и участия частного сектора.

Ранее управляющий иранской энергетической биржей Али Хосейни сообщил, что дата новых торгов поставочным фьючерсом на нефть на бирже еще не уточнена, и заявил, что Высший экономический координационный совет согласился продолжить продажу нефти на бирже, и соответственно, новые торги будут проведены после подготовки их министерством нефти".

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