Во Франции создали механизм транзакций с Ираном с участием Германии и Великобритании

31 января 2019 21:14 (UTC+04:00)

Специальный механизм финансовых транзакций с Ираном зарегистрирован во Франции с участием ФРГ и Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте.

"Специальный механизм транзакций с Ираном зарегистрирован во Франции с участием двух других стран Евросоюза - Германии и Великобритании. Этот инструмент направлен на поддержку выполнения Ираном ядерного соглашения", - сказал он.

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