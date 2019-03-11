Европейские компании в ожидании механизма для финрасчетов с Ираном

11 марта 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейские компании находятся в ожидании определения финансового механизма для расчетов между Ираном и ЕС. Об этом агентству İSNA сказал председатель Общества по производству нефтепромышленного оборудования Ирана (Society of Iranian Petroleum Industry Equipment Manufacturers (SIPIEM)) Рза Хайамиан, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, компании хотят упрощенной системы перечисления денежных средств.

«До сегодняшнего дня примерно 110 европейских компаний малого и среднего бизнеса выразили готовность работать с Ираном», - добавил Хайамиан.

Ранее глава Общества сообщал, что для производства нефтеоборудования необходимо сотрудничество иранских компаний с европейскими компаниями малого и среднего бизнеса.

Иран и ЕС проводят обсуждения по использованию единого финансового механизма, однако они пока не завершились.

Напомним, что в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США.

Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торгового обмена"). Детали и форма работы этого механизма пока обсуждаются.

Европейский механизм внешнеторговых расчетов INSTEX призван содействовать торговле с Ираном, предусматривая импорт в страну продовольственных и медицинских товаров в обмен на нефтяной экспорт Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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