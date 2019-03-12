Главы минэнерго Ирана и России обсудили возможность соединения электросетей

Министры энергетики Ирана и РФ Реза Ардаканиан и Александр Новак обсудили по телефону возможность соединения электросетей двух стран через Армению и Грузию или Азербайджан, сообщило во вторник министерство энергетики Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе этого разговора (министры) обсудили соединение электросетей Ирана и России через Азербайджан, Грузию и Армению, строительство четырех блоков теплоэлектростанции "Сирик" и другие вопросы", - говорится в сообщении иранского минэнерго, в котором отмечается, что разговор состоялся днем ранее. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.