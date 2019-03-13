Иран импортировал пшено на сумму более 2 млн долларов

13 марта 2019 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По статистике таможни Ирана, за десять месяцев текущего года (год в Иране начался 21 марта 2018 года) в страну было импортировано 5,57 тысячи тонн пшена на сумму 2,24 миллиона долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство Mizan.

В основном, пшено было импортировано из России, Азербайджана и Германии, но больше всего оно было завезено из России (на 1,54 миллиона долларов).

Страна

Вес (в кг)

В риалах

В долларах

Азербайджан

877 000

13 622 782 092

339 111

Россия

3 945 261

64 638 112 258

1 544 400

Германия

750 000

14 335 944 900

359 673

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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