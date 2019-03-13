Иран импортировал пшено на сумму более 2 млн долларов

БАКУ /Trend/ - По статистике таможни Ирана, за десять месяцев текущего года (год в Иране начался 21 марта 2018 года) в страну было импортировано 5,57 тысячи тонн пшена на сумму 2,24 миллиона долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство Mizan.

В основном, пшено было импортировано из России, Азербайджана и Германии, но больше всего оно было завезено из России (на 1,54 миллиона долларов).

Страна Вес (в кг) В риалах В долларах Азербайджан 877 000 13 622 782 092 339 111 Россия 3 945 261 64 638 112 258 1 544 400 Германия 750 000 14 335 944 900 359 673

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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