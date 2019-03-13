Иран импортировал пшено на сумму более 2 млн долларов

БАКУ /Trend/ - По статистике таможни Ирана, за десять месяцев текущего года (год в Иране начался 21 марта 2018 года) в страну было импортировано 5,57 тысячи тонн пшена на сумму 2,24 миллиона долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство Mizan.
В основном, пшено было импортировано из России, Азербайджана и Германии, но больше всего оно было завезено из России (на 1,54 миллиона долларов).
|
Страна
|
Вес (в кг)
|
В риалах
|
В долларах
|
Азербайджан
|
877 000
|
13 622 782 092
|
339 111
|
Россия
|
3 945 261
|
64 638 112 258
|
1 544 400
|
Германия
|
750 000
|
14 335 944 900
|
359 673
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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