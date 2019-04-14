Наводнения нанесли сельскохозяйственному сектору Ирана ущерб в $3 млрд

Наводнения, охватившие большую часть территории Ирана, нанесли ущерб сельскохозяйственному сектору страны в $3,1 млрд (около 130 трлн иранских риалов). Об этом, как сообщает агентство Mehr, заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Ирана Махмуд Ходжати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ходжати, выступая на открытом заседании парламента, отметил, что южная провинция Хузестан пострадала сильнее всего. Ущерб для сельскохозяйственной инфраструктуры там составил $714 млн. Министр также добавил, что показатели могут возрасти в ближайшие дни.

Ливневые дожди, обрушившиеся на Иран во второй половине марта, привели к затоплению около 1,9 тыс. городов и деревень, не менее 70 человек погибли, отмечает агентство.

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