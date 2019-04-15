Замгубернатора иранской Астары о проблеме с азербайджанскими манатами на таможне

БАКУ /Trend/ - Центробанк Ирана не конвертирует азербайджанские манаты в риалы, и их вывоз иностранными гражданами через иранскую таможню в Астаре считается контрабандой валюты.

Об этом заместитель губернатора шахрестана (области) Астара в северной провинции Гилан по вопросам политики, безопасности и общественным вопросам Саман Сасаниан сказал агентству İRNA, сообщает в понедельник Trend.

По словам Сасаниана, ежедневно таможню иранской Астары пересекают 2-3 тысячи иностранных граждан, в основном, граждане Азербайджана.

Сасаниан отметил, что по возвращению иностранные граждане вывозят из Ирана манаты, которые они не перевели в риалы, что считается контрабандой валюты.

Заместитель губернатора Астары выразил сожаление в связи с тем, что многочисленные решения по борьбе с контрабандой валюты и продуктов, а также официальная переписка губернаторства Астары и надлежащих структур о приеме маната Центробанком Ирана и национальными банками Ирана или созданию обменного пункта на таможне, результатов не дали, и проблема остается нерешенной.

Генеральный директор Таможенного управления Астары Расул Умиди сказал, что создается система, где иностранные граждане будут заявлять о наличии валюты.

По словам Умиди, использование этой системы поможет устанавливать объем ввозимых манатов, когда иностранные граждане будут въезжать в Астару, и пресекать вывоз оставшихся средств, считающихся контрабандой.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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