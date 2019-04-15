Южная Корея может продолжить закупать газоконденсат у Ирана

15 апреля 2019 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Существует большая вероятность того, что отсрочка применения санкций США в связи с закупкой Южной Кореей газокондесата из Ирана, будет продлена.

Об этом информационному агентству TASNIM сказал председатель Ирано-Южнокорейской торговой палаты Хусейн Танхаи, сообщает в понедельник Trend.

Танхаи добавил, что в результате санкций, примененных США против Ирана, товарооборот между Ираном и Южной Кореей сократился на 70 процентов.

Он также добавил, что товарооборот компаний по предметам быта также снизился на 25 процентов.

Отметим, что в ноябре 2018 года США ввели санкции против Ирана.

До пятого мая США предусмотрели отсрочку применения санкций в связи с закупкой нефти и газа из Ирана для восьми стран – Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Греции, Италии и Турции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру
В мире 17:57
Делегация Wall Street приедет в Узбекистан изучать местный рынок для финансовых вложений
Бизнес 16:35
Замгубернатора иранской Астары о проблеме с азербайджанскими манатами на таможне
Экономика 16:26
Страны ЕС дали Еврокомиссии мандат на начало торговых переговоров с США
В мире 16:10
Около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха
В мире 15:59
США впечатлены усилиями Азербайджана по предотвращению незаконного оборота наркотиков
Общество 15:42
Лента новостей
Начались тестовые поставки газа через TANAP (Эксклюзив)
Энергетика 21:26
Туркменистан возобновил поставки газа в Россию
Туркменистан 21:18
Восьмилетняя азербайджанская пианистка покорила Москву
Общество 21:12
В ООН заявили о препятствиях для доставки гуманитарной помощи в Йемене
Арабские страны 21:06
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о правилах использования Государственного гимна
Политика 20:52
"Росатом" привлек ВЭБ для сотрудничества в строительстве АЭС в Узбекистане
Бизнес 20:38
Узбекистан и Казахстан договорились о создании Международного торгового центра на границе
Бизнес 20:18
Президент Ильхам Алиев утвердил положение о централизованной информационной системе минтруда
Политика 20:08
Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем
Политика 19:50