Южная Корея может продолжить закупать газоконденсат у Ирана

БАКУ /Trend/ - Существует большая вероятность того, что отсрочка применения санкций США в связи с закупкой Южной Кореей газокондесата из Ирана, будет продлена.

Об этом информационному агентству TASNIM сказал председатель Ирано-Южнокорейской торговой палаты Хусейн Танхаи, сообщает в понедельник Trend.

Танхаи добавил, что в результате санкций, примененных США против Ирана, товарооборот между Ираном и Южной Кореей сократился на 70 процентов.

Он также добавил, что товарооборот компаний по предметам быта также снизился на 25 процентов.

Отметим, что в ноябре 2018 года США ввели санкции против Ирана.

До пятого мая США предусмотрели отсрочку применения санкций в связи с закупкой нефти и газа из Ирана для восьми стран – Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Греции, Италии и Турции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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