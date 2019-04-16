Цены на иранский лук не снизятся

16 апреля 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на иранский лук останутся высокими, пока не изменятся погодные условия. Об этом сказал глава Управления сельского хозяйства восточной провинции Разави-Хорасан Наджафгулу Салехи, сообщает во вторник Trend.

По словам Салехи, в выращивании лука проблем нет, единственная проблема – осадки, которые мешают сбору урожая.

Замминистра сельского хозяйства Ирана Аббас Кешаверз прокомментировал ущерб, нанесенный сельскому хозяйству страны.

По словам замминистра, сели и наводнения нанесли ущерб примерно одному миллиону гектаров территорий.

Замминистра добавил, что серьезный урон понесли сады и посевные площади провинций Хузистан, Лорестан, Гюлюстан, Мазандаран, Илам и Кирманшах.

Напомним, что осадки, начавшиеся с середины марта в Иране, привели к подорожанию лука и картофеля. Так, лук подорожал до 3,57 долларов (150 тысяч риалов). В связи с этим, с четвертого апреля в Иране введен запрет на экспорт лука и картофеля.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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